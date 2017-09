Imparare a studiare si può: i consigli utili di Beatrice Aimi per avere voti migliori

Finalmente la prima campanella, finalmente il ritorno dell'inserto scuola, in edicola al mercoledì con la Gazzetta di Parma. Spazio al bullismo e al sito europeo reinventato dai ragazzi dell'Itis Leonardo da Vinci, che per questo hanno ricevuto un premio nazionale. Spazio alla scuola Corazza che è diventata più sicura contro i possibili terremoti. E spazio agli auguri di buon anno scolastico dell'assessore all'Educazione e all'Inclusione Ines Seletti. Con l'inizio di settembre è andata in pensione una grande prof: Viviana Menoni, vice preside storica del liceo Marconi. E noi la salutiamo con il ritratto di Carla Giazzi. Bravi gli studenti del liceo Ulivi che si sono classificati terzi in tutt'Italia ai campionati di rugby. E brava la Polisportiva Gioco che tornerà nelle classi con il progetto che cambia la cultura della disabilità. Ma quest'anno l'inserto Scuola ha una novità: Beatrice Aimi, preside e assegnista di ricerca all'Università ci parlerà di tutte le tematiche relative all'apprendimento, all'insuccesso scolastico e alle motivazioni. In questa puntata dà le dritte ai ragazzi per imparare a studiare e avere risultati migliori. E se volete fare domande all'esperta Aimi o volete pubblicare articoli sulla vostra esperienza scolastica scrivete a scuola@gazzettadiparma.net.