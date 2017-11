Viaggio al Confine orientale: foto e articoli degli studenti

Come ogni mercoledì in edicola con la Gazzetta c'è l'inserto dedicato alla scuola. Questa settimana gli studenti del Romagnosi, dell'Ulivi, del Marconi. della Sanvitale raccontano il viaggio al Confine orientale con i loro professori e con l'istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea: foto e articoli ricchi di profonde riflessioni. Una storia quella di Fossoli, Gonars, Lubiana, Trieste, Basovizza e Pirano in cui l'attualità non si perde. Anzi. E se volete pubblicare articoli e foto sull'inserto scuola scrivete a scuola@gazzettadiparma.net.