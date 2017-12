Nessun parli: musica e arte per 550 studenti della Sanvitale-Fra Salimbene

Come ogni mercoledì torna in edicola con la Gazzetta l'inserto Scuola. Questa settimana, la giornata di musica e arte promossa dal Miur alla Sanvitale-Fra Salimbene, il liceo Ulivi in Grecia e il Bodoni a lezione da Gino Strada. Il nuovo logo della Barilla per premiare i 25 anni di anzianità aziendale? Lo disegneranno i ragazzi del liceo Toschi. Grande spazio alla «Notte di Leonardo» all'Itis di via Toscana, grazie al sostegno di importanti aziende del territorio: quando le imprese rafforzano la scuola. E ancora, il convegno al Giordani con la preside Sartori: «Orientare i ragazzi per aiutarli a costruire orizzonti possibili». «Ultima Ora» è invece l'iniziativa dell'Osservatorio Permanente Giovani Editori con Sky per aiutare le nuove generazioni ad approcciarsi all'informazione in maniera critica. Infine, l'esperta Beatrice Aimi: «E se lo stile di insegnamento si scontra con il modo di apprendere degli allievi?» Se volete pubblicare articoli, foto e video o rivolgere domande all'esperta scrivete a scuola@gazzettadiparma.net