E' tornato l'inserto dedicato alla scuola. Grande spazio al Bocchialini e al prezioso lavoro degli studenti per custodire le eccellenze del territorio e grande spazio al Rondani con i nuovi corsi e il museo. Il preside del liceo Ulivi Giovanni Brunazzi spiega come si articolerà il liceo quadriennale. I rappresentanti del Bodoni, invece, annunciano importanti incontri. Al Marconi l'interessante lezione di Eleonora Capocasa del team che ha scoperto le onde gravitazionali. In visita d'istruzione con l'Itis da Vinci a Trieste. E se volete scrivere articoli, mandare foto e video scrivete a scuola@gazzettadiparma.net oppure a mvaroli@gazzettadiparma.net.