La Sanvitale elimina i voti, Giovanni Camisa torna allo Zappa Fermi

Come ogni mercoledì sulla Gazzetta c'è l'inserto scuola: grande spazio alla elementare Sanvitale che elimina i voti. Genitori soddisfatti: «E' sparita l'ansia». E il maestro Cattabiani: «In questo modo per i bambini l'errore diventa un'occasione per crescere». A Calestano i piccoli alunni hanno battezzato lo gnomo del tartufo di Fragno. La parola all'esperta Beatrice Aimi che intervista la docente di Psicologia dell'educazione Luisa Molinari: «Uno studente capito e guardato dall'insegnante dà il meglio». Grande spazio allo Zappa-Fermi: l'ex alunno nemmeno 30enne Giovanni Camisa è tornato per incontrare i prof: ora lavora alla Banca centrale europea. A Fornovo tutto esaurito all'open day del Gadda. Il liceo Bertolucci ricorda Filippo Ricotti: «Assenza più acuta presenza». I ragazzi del Marconi al Cosmic Day e il Bodoni al museo di matematica e informatica. E ancora le lezioni di dialetto al liceo Sanvitale e alla Corridoni e il bel tema di Pietro Bolzoni del Melloni: «Azzeccagarbugli è ancora tra noi». Se volete pubblicare foto, articoli e video della vostra scuola scrivete a scuola@gazzettadiparma.net o a mvaroli@gazzettadiparma.net.