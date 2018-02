Come ogni mercoledì in edicola c'è l'inserto dedicato alla scuola. Spazio al Toschi, che è stato premiato a Montecitorio per un importante concorso nazionale (guarda il video vincitore) e spazio al liceo Ulivi impegnato nel progetto di tutela della biodiversità «Edifici viventi» per salvare rondini, rondoni e balestrucci in città. E ancora: i ragazzi del Bodoni danno all'imprenditore Paolo Barilla un diploma di eccellenza; via al corso di scrittura nelle scuole di Guido Conti e Stefano Vaja; oltre 100 studenti nell'Appennino per Neve natura; infine, in 250 al lavoro nel laboratorio di didattica innovativa del Melloni. E se volete pubblicare articoli, foto e video scrivete a scuola@gazzettadiparma.net o a mvaroli@gazzettadiparma.net.