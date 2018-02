L'assemblea del Marconi sul voto del 4 marzo e lo sfogo di uno studente

Come ogni mercoledì torna in edicola con la Gazzetta di Parma l'inserto dedicato alla scuola. Il voto del 4 marzo si avvicina e gli studenti del liceo Marconi con un'assemblea riflettono sulle scelte con i candidati e sui meccanismi con i prof di Giurisprudenza. Ma anche sulla mafia e sull'omosessualità.

Grande spazio al Melloni per l'incontro con Gilberto Gerra, alla Ferrari per un laboratorio tra docenti europei (Spagna, Norvegia e Svezia) e grande spazio agli studenti di Monchio e Palanzano per l'insegnamento dell'Educazione civica. L'esperta Beatrice Aimi intervista il prof Leonardo Fogassi su come le neuroscienze migliorano l'insegnamento.

E se i ragazzi del Bodoni ringraziano Alex Zanardi per essere venuto a scuola a parlare con loro, un ex studente del Romagnosi, Filippo Vezzani scrive una lettera sfogo per riprendere genitori e docenti: «Così si creano solo adulti rancorosi». E se volete pubblicare articoli, foto e video sull'inserto scuola scrivete a scuola@gazzettadiparma.net oppure a mvaroli@gazzettadiparma.net