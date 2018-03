La lettera di uno studente: "Lasciateci creare per non rendere noi giovani solo adulti rancorosi"

Non condivido l’ottimismo sui giovani di gran parte delle vecchie generazioni. Non lo condivido perché sono giovane.

Io mi guardo attorno e vedo una generazione annoiata, quando vede il futuro, vede il sabato sera successivo. Giovani a cui si chiede di progettare la propria vita in due-tre anni, tra i sedici e i diciannove anni, senza tenere conto che la mente di un giovane è ancora troppo plastica e volubile. Vedo una generazione che non pensa a crearsi il proprio spazio di fantasia. Che pensa alla verifica, alla versione, all’interrogazione o all’esame del prossimo mese, del prossimo giorno. Più o meno consapevolmente ci stanno togliendo la facoltà di creare. Vedo dei grandi che pensano a noi, che ci elogiano e spronano. Mi sa di ipocrisia. Sa di promesse che non si è stati in grado di mantenere, di peso scaricato su di noi. Ripeto: più o meno consapevolmente. Ma la sensazione resta. Vengo alle soluzioni, a quello che penso, da giovane, sia giusto dire. Meno parole di consolazione, più fatti, per favore. Noi giovani sembriamo superficiali, sciattoni, sguaiati. Forse lo siamo. Ma siamo una riserva di energia che non sa dov’essere incanalata. E chi può incanalarla se non la scuola? Quale altro mezzo abbiamo per capire il nostro futuro, le nostre passioni e il nostro senso, se non la scuola? Parlate con noi giovani, chiedeteci e non pretendete solo domande e risposte inerenti alla lezione. Le nozioni inutili non restano, le ore passate a rincorrere un programma si cancellano dopo pochi mesi; il futuro resta per tutta la vita. Infine, spingeteci a creare, non a lavorare come muli. Studiare serve, faticare serve, danno strumenti imprescindibili; ma strumenti restano. Se in nome degli strumenti cancelliamo il tempo per la creazione personale, a cosa serviranno le ore sui libri? Diminuite il carico e non create terrore o competitività sul versante voti. Così si creano solo adulti rancorosi. Che un domani spenderanno belle parole al vento di speranza per i giovani.

Filippo Vezzani, ex studente

del Romagnosi