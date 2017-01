Olimpiadi, la squadra dell'Ulivi è la più numerosa

Al mercoledì in edicola con la Gazzetta c'è l'inserto dedicato alla scuola: due pagine riservate a studenti, insegnanti e genitori. In apertura, la squadra del liceo Ulivi pronta per le Olimpiadi di informatica: il team è il più numeroso di Parma. Al Berenini di Fidenza iniziano le interessanti lezioni degli studenti del Mit di Boston sul «dibattito» e altri temi. Cosimo Gigante ha incontrato i ragazzi del liceo Sanvitale. La storia dello Zappa Fermi di Borgotaro conferma un istituto attuale e utile al territorio. Le studentessa del Bodoni sono andate a lavorare addirittura all'estero: brave! I loro racconti. E ancora, l'incontro del Bodoni all'auditorium con Izzi e Vecchi; lo spettacolo molto applaudito della Laura Sanvitale. Infine, un'eccellenza: Andrea Ferrari dell'Itis da Vinci premiato tra i migliori studenti italiani. Non manca il programma delle scuole aperte: al Toschi, alle paritarie Porta e alla primaria Chieppi. E se volete pubblicare articoli, foto e video, scrivete a scuola@gazzettadiparma.net