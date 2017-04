Marconi, 25 studenti all'Onu: il racconto dei ragazzi a New York

Gli studenti del Marconi diventano ambasciatori. Ben 25 ragazzi sono andati in veste diplomatica a New York: il racconto degli studenti per una grande esperienza. Il liceo Ulivi è invece appena tornato da San Francisco: anche questa un'altra esperienza da non dimenticare, per un vero scambio culturale. Questi i temi dell'inserto della Gazzetta dedicato alla scuola e in edicola tutti i mercoledì. E ancora la fantastica mostra dei ragazzi della Fra Salimbene in piazzale Borri e la lezione sui diritti delle donne all'Itis da Vinci. All'Ipsia, invece, via al progetto per un confronto tra più religioni e al Romagnosi l'8 aprile è atteso Nieddu della Dia per una cultura della legalità. E se i ragazzi del Berenini di Fidenza grazie a Mirella Capretti hanno scoperto l'abate Zani, al Conservatorio Boito i primi promossi al master di percussioni. Infine, l'appello della scuola d'infanzia Domenico Maria Villa, che si appresta a festeggiare gli 80 anni: chi avesse foto o chi volesse offrire la propria testimonianza sulla scuola può contattare il numero 0521-960409. E se volete pubblicare articoli, foto e video scrivete a scuola@gazzettadiparma.net