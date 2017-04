Romagnosi, un video per combattere la mafia

Come ogni mercoledì in edicola con la «Gazzetta» c'è l'inserto dedicato alla scuola. Spazio al video che i ragazzi del liceo classico Romagnosi hanno realizzato per un concorso nell'ambito del quale hanno vinto la medaglia d'argento regionale: un bellissimo video per combattere la mafia. Spazio anche all'Itis Leonardo da Vinci e alla visita ambientalista tra i boschi di Castelporziano, ma anche al palazzo del Quirinale. Il liceo scientifico Ulivi continua a registrare successi: con Lorenzo Pulcini ha vinto una difficile competizione di matematica organizzata dall'Università e con la grande squadra del professore Marchi ha vinto il campionato provinciale di rugby. La studentessa Matilde Casoni ci racconta invece l'interessante lezione di Valentino Straser e Paolo Pissard al liceo Marconi, mentre la prof Francesca Dosi ci spiega i progetti della cappella del Maria Luigia. E se la media Malpeli di Baganzola per il 25 Aprile ha visitato Casa Cervi, l'elementare Sanvitale per ricordare i valori di libertà e rispetto delle culture ha realizzato un progetto con il coro Renzo Pezzani sui canti tradizionali: la musica come integrazione. E se volete pubblicare articoli, foto e video scrivete a scuola@gazzettadiparma.net.