Emanuele e il wi-fi per tutte le esigenze

L’alternanza scuola lavoro ha dato vita ad un software capace di personalizzare l’accesso ad internet in base alle proprie esigenze.

Attraverso infatti l'esperienza dell’alternanza scuola lavoro, che prevede per gli studenti un adeguato accompagnamento in azienda e per queste ultime la possibilità di un contatto diretto con il mondo scolastico, la permanenza di uno studente della sezione informatica dell’Itis di Parma, Emanuele Guastella, all’interno della azienda Uniontel ha portato allo sviluppo di un progetto concreto.

L’idea è nata da un’esigenza di Uniontel. All’interno dell’azienda è infatti presente un’aula conferenze dove clienti, fornitori e ospiti s’incontrano e dove hanno luogo eventi formativi.

Durante questi incontri è spesso richiesta la possibilità di usufruire di una connessione internet.

E’ perciò necessario offrire un servizio di connettività facile, veloce e sicuro.

Nasce così Hotspot Manager.

Il punto forte di Hotspot Manager è dato dalla possibilità di temporizzare l’accesso alla rete, facendo in modo che la connessione s’interrompa allo spegnimento del PC di controllo. Risponde inoltre alle esigenze di sicurezza e inviolabilità delle chiavi di attivazione, poiché genera delle password di volta in volta diverse.

Questo programma rappresenta una soluzione di facile fruibilità e di estrema adattabilità a diversi tipi di strutture.

Basti pensare all’utilità che può rivestire nelle scuole durante i compiti in classe, negli hotel che necessitano di fornire agli ospiti connessioni temporanee, durante i concorsi di selezione degli enti pubblici.

«Grazie all’alternanza scuola-lavoro - racconta Renato Allodi, direttore generale di Uniontel - abbiamo avuto l’opportunità di unire le buone conoscenze informatiche di base che l’Itis di Parma fornisce ai suoi studenti con l’attività formativa aziendale in stage di Emanuele, in un progetto valido, seguendo le reali esigenze del mercato e dei clienti. Abbiamo sempre creduto nella formazione puntando sui giovani. La riuscita di questo progetto ci rende ancora più convinti di quanto le skill del futuro non si possano apprendere esclusivamente in aula, ma occorre applicarle sul campo. La nostra azienda vuole essere un punto d’incontro dove gli studenti e i giovani possano trovare terreno fertile per sviluppare le proprie idee e le competenze del futuro, dettate dall’evoluzione verso l’industria 4.0».

Questa esperienza evidenzia quanto sia importante introdurre i giovani nel mondo del lavoro, ancor prima che completino i propri studi.

L’integrazione all’interno delle realtà aziendali rende lo studente consapevole del lavoro che andrebbe a svolgere una volta finito il suo percorso scolastico, per consentirgli di meglio orientare le proprie scelte future.

«Non sappiamo esattamente quali saranno le scelte future di Emanuele - conclude Maximiliano Dallatana, tutor aziendale del progetto -, ma siamo certi che l’esperienza di Emanuele all’interno di Uniontel lo aiuterà nel suo futuro spianandogli la strada nel mondo lavorativo». r.s.