La qualità dell'aria? Al liceo Ulivi si misura con le api

Anche per l'ultimo giorno di scuola la «Gazzetta» è in edicola come ogni mercoledì con l'inserto dedicato alle superiori e agli istituti comprensivi. In questo numero: il liceo Ulivi ha condotto una ricerca per la quale la qualità dell'aria di Parma si può misurare utilizzando le api. I risultati? Sempre all'Ulivi è stata consegnata la borsa di studio Matteo Bagnaresi. Il Bertolucci ricorda il grande poeta parmigiano con un concorso, mentre al Bocchialini le serre con piante speciali sono in fiore. Bello il film dei ragazzi del Toschi presentato ai compagni più piccoli della Newton sul partigiano «Otto». E ancora: la Scuola per l'Europa in visita alla cassa di espansione, i ragazzi del Bodoni hanno incontrato i «compagni» dell'istituto penitenziario, il premio Cre@ctivity agli studenti dell'Itis Leonardo da Vinci e la gara podistica dei giovani atleti del Manara di Borgotaro.