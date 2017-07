Una coppia è stata multata per 10mila euro da agenti della polizia stradale, che l’ha sorpresa a fare sesso in auto vicino allo svincolo di Partinico, lungo l’autostrada Palermo - Mazara del Vallo. Agli agenti, i due hanno detto di non sapere che fosse proibito: una giustificazione che hanno fatto trascrivere sul verbale.