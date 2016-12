L'annuncio di Pizzarotti: "Da gennaio giro di vite in piazza della Pace"

L'annuncio arriva - quasi invisibile - via social, rispondendo al commento di un cittadino sulla sua pagina Facebook. E' così che il sindaco Federico Pizzarotti fa sapere che "da gennaio stiamo programmando un giro di vite su piazzale della Pace".

Nel post originario il primo cittadino raccontava Parma vestita a festa. "Una città in cammino è una città che non arriverà mai, perché continuerà a lavorare per fare di più e meglio. Ma l’atmosfera che si sta vivendo è quella giusta. È lo spirito di una città pronta a ogni sfida, determinata e convinta. Bellissima Parma in questi giorni". Ma qualcuno, nello spazio commenti, lo ha stuzzicato sulla situazione dell'are della Pilotta. Tra spaccio e aggressioni. "Noi ci facciamo promotori della situazione ad ogni Comitato ordine e sicurezza provinciale - ha risposto Pizzarotti - Ma da gennaio stiamo programmando un giro di vite su piazzale della Pace".