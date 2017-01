I sindaci più amati in Italia: Pizzarotti al terzo posto

Aumenta il gradimento fra i cittadini per il sindaco Federico Pizzarotti. Secondo una classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, il primo cittadino di Parma vede aumentare il gradimento di oltre 5 punti percentuali rispetto alla rilevazione dell'anno scorso.

Al primo posto c'è Chiara Appendino (M5S), sindaco di Torino. La Appendino vince la classifica Governance Poll 2016 sul gradimento degli amministratori stilata dall’Istituto Ipr Marketing per il Sole 24 Ore e pubblicata oggi dal quotidiano economico.

In particolare, Chiara Appendino ha una crescita di 7 punti e mezzo rispetto al consenso ottenuto lo scorso anno e ottiene il 62%. Al secondo posto si piazza Dario Nardella (Pd), primo cittadino di Firenze (61%) mentre al terzo si trova Federico Pizzarotti: il sindaco di Parma ha il 60,5%, con un aumento di 5,2 punti rispetto al consenso dello scorso anno.



Tra i primi cittadini in discesa Virginia Raggi, sindaco M5S di Roma, che registra una forte flessione perdendo circa un terzo del consenso ottenuto alle elezioni della scorsa primavera (-23,2%) e piazzandosi al penultimo posto con il 44%.

Tra i presidenti di Regione, invece, primeggia il Veneto con Luca Zaia (Lega) al primo posto col 60% dei consensi, seguito da Enrico Rossi (Pd) che guadagna il 9% rispetto alla precedente rilevazione e si ferma al 57%. Medaglia di bronzo al presidente della Lombardia Roberto Maroni (Lega) che arriva al 54% (+11,2%).