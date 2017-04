Daspo urbani, critiche da Pizzarotti: "Palliativo rischioso, è inapplicabile perché mancano le risorse"

«Il Daspo urbano è una misura inapplicabile. Lo definirei un palliativo rischioso, i piccoli criminali saranno i primi a capire che non funziona e se ne approfitteranno». Lo ha dichiarato alla Stampa il sindaco Federico Pizzarotti, critico sulla novità prevista dal decreto sicurezza del ministro Marco Minniti. «Mancano criteri oggettivi per individuare le persone da interdire - spiega Pizzarotti - ma la cosa più grave è che è impossibile una verifica della sua applicazione. Faccio un esempio: se uno spacciatore viene allontanato da un parco, come si fa a verificare che non ci torni o che non si trasferisca in un altro giardino? Questa persona non è soggetta a procedimenti restrittivi specifici. Dunque - aggiunge il sindaco di Parma - lo seguiamo tutto il giorno? Presidiamo il parco 24 ore su 24? Mi pare impossibile, anche perché mancano le risorse per operazioni del genere».