Pizzarotti: "Migranti, il 'modello Parma' può essere esportato a livello nazionale"

Il sindaco Federico Pizzarotti interviene sulla questione migranti con un lungo post sull'HuffingtonPost. I problemi sono complessi e "nessuno ha la ricetta magica", dice Pizzarotti, ma i Comuni possono "gestire il fenomeno direttamente e in modo efficace". Il sindaco sottolinea che in questo campo Parma è un modello che può essere esportato.

"Il dramma dei migranti - scrive tra l'altro Federico Pizzarotti su HuffPost - impatta con prepotenza sulle nostre città, esponendo le amministrazioni locali alla rabbia e all'esasperazione dei propri cittadini, fomentando nei cittadini stessi indignazione, risentimento e pericolose forme di razzismo".

"Perché non semplificare anziché complicare? - dice ancora il sindaco -. Il cosiddetto "Modello Parma" dello Sprar, riconosciuto nel 2014 come il migliore in Italia, ha dimostrato di funzionare bene per i rifugiati richiedenti asilo: corsi di lingua, assistenza sanitaria e legale, formazione e accesso in alloggi temporanei grazie al coinvolgimento dei privati e delle associazioni del terzo settore, piccoli ma importanti lavori di decoro urbano per piazze, parchi e strade. Tutto questo significa, in ultima istanza, migliore integrazione e, di conseguenza, minore impatto sulla comunità.

Il "Modello Parma" può diventare esportabile? Sì, prevedendo per legge le sue piccole ma essenziali riforme, come l'obbligo di utilizzare un monte ore per eseguire lavori socialmente utili – ad esempio di decoro urbano – e corsi di lingua obbligatori. Oggi, diversamente, ogni Comune adotta un proprio programma di inserimento, purtroppo senza considerare che l'integrazione passa anche da attività legate alla cura della città e alla conoscenza della lingua italiana.

Deve essere chiaro un altro punto, e anche qui purtroppo lo Stato latita: chi trasgredisce la legge o chi si macchia di attività non conformi al programma di inserimento deve immediatamente uscirne per essere messo nelle condizioni di ritornare nel proprio Paese di origine. Chi delinque, infatti, non solo commette un reato, ma macchia inesorabilmente l'immagine di chi invece ha saputo integrarsi, provocando in alcune istituzioni e nelle persone quella odiosa "sindrome" del "facciamo di tutta l'erba un fascio".

I Comuni, se ben organizzati al loro interno e soprattutto se in coordinamento con le istituzioni statali, possono gestire il fenomeno direttamente e in modo efficace. Fermo restando che l'accoglienza è un dovere di ogni Comune e non solo di alcuni, noi sindaci conosciamo il nostro territorio, sappiamo dove operare, quando intervenire con specifiche misure e quando è necessario richiedere l'intervento di altri settori dello Stato. Spesso invece ci vediamo passare sopra le nostre teste decisioni non condivise che rischiano di sovrapporsi al sistema Sprar. Così non va bene".

Pizzarotti sottolinea che l'Anci, assieme agli enti locali, "sta mettendo in campo idee, soluzioni e progetti importanti da discutere con il governo".