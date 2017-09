Pizzarotti: "Minniti sta facendo un buon lavoro, bisogna cancellare il concetto di emergenza migranti"

«Trovo che Minniti stia facendo un ottimo lavoro: ce n'era bisogno e dico che forse ci si poteva pensare anche prima visto che i risultati dell’ex ministro erano evidenti». Lo ha detto Federico Pizzarotti, ospite della Festa nazionale dell’Unità di Imola.

«Bisogna cancellare - ha detto il sindaco di Parma - il concetto di emergenza migranti e gestire i flussi che ci accompagneranno nei prossimi 10-20-30 anni, le migrazioni economiche, quelle dovute al cambiamento climatico e va gestito in un modo corretto e sopportabile da parte dei cittadini e dei comuni».

Parlando della questione alleanze, Pizzarotti ha detto: «Se mi permetto un consiglio è questo: cambiare, rigenerarsi, non fare accordi e alleanze sulla base di un ipotetico risultato elettorale, e penso ad Alfano, ma avere il coraggio di una decisione». «Quello che manca al Pd in tanti casi - ha aggiunto Pizzarotti in un dibattito con i sindaci Pd di Firenze, Imola e Pesaro - è il coraggio di scegliere persone per capacità e non solo per appartenenza, storia o bacino di voti. Tutti hanno chiaro questo problema, ma forse non c'è la voglia o la forza di affrontarlo».