Pizzarotti su Facebook: "Attenderò il tempo necessario per raccontare i fatti"

Nuovo post su Facebook del sindaco Federico Pizzarotti sulle indagini riguardanti l'alluvione del 2014. Il primo cittadino dice di aver ricevuto le carte ma di non aver potuto leggerle a causa dei molti impegni istituzionali e ribadisce di aver fatto tutto ciò che si poteva fare.

Dice Pizzarotti su Facebook:

"Ho ricevuto la documentazione della chiusura indagini alle ore 14.00 di ieri. Ho informato subito i miei concittadini, ma con i mille impegni istituzionali non ho ancora avuto modo di leggere in modo approfondito le carte della procura, che riguardano il sistema regionale di protezione civile e me in quanto sindaco. Oggi trovo già tutto sui quotidiani, documenti non ancora pubblici che non ho nemmeno avuto il tempo di sfogliare come vorrei.

Successe anche per l’indagine sul Regio, poi archiviata: oggi le notizie si ricevono prima dai quotidiani che dagli organi preposti. Penso che il rispetto istituzionale sia un’altra cosa, e non ci si nasconda dietro un dito rispetto a chi fa uscire le informazioni. In fondo stiamo parlando di persone e non di cose, e non è facile vedersi accusati e non potersi difendere subito con onestà e chiarezza. Ma sono fiducioso e rispetto le istituzioni, perciò attenderò il tempo necessario per raccontare i fatti, concreti, di quei giorni. Tempo al tempo. E pazienterò anche per capire come mai si parla solo del Comune di Parma quando l’alluvione toccò diversi altri Comuni della provincia.

Però voglio ripetermi, perché è doveroso e pure necessario: abbiamo fatto tutto quello che si poteva e doveva fare, lo racconteremo con estrema chiarezza sia per il bene dell’istituzione che rappresento sia per il bene di #Parma"