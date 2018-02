«Non siete il partito degli onesti. Siete il partito delle offese e della disonestà intellettuale. Io vado avanti a testa alta, come sempre. Voi da oggi non potete più dire nè fare altrettanto». Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, riferendosi al servizio pubblicato dalle Iene sulle restituzioni degli stipendi di due parlamentari.

«Trattato come un appestato solo perché osavo dire le cose alla luce del sole - ha detto Pizzarotti, uscito dal M5s in polemica con i vertici - con totale chiarezza e davanti a tutti, con me hanno confuso la trasparenza con la mancanza di etica. Invece la mancanza di etica e la disonestà intellettuale era tutta loro, che facevano pure finta di rendicontare. Il fiume - conclude - sta diventando un torrente».