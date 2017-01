Multa per eccesso di velocità: "Mi ha spinto il vento"

“Non è colpa mia, è il vento che mi ha spinto forte”: lo riporta il verbale che sta facendo il giro del web. Un verbale della polizia di Three Springs, in Australia, che ha raccolto la giustificazione dell'automobilista sorpreso a sfrecciare a 125 km/h, ben oltre i 110 km/h concessi dalle leggi australiane per quel tratto di carreggiata, con multa di 200 dollaria.

La polizia della regione di Mid West, regione dell’Australia occidentale, non ha resistito e ha condiviso sui social network la foto della singolare contravvenzione: “The wind was pushing me”, ha detto l'automobilista. Guadagnando la vittoria al concorso: "La scusa del giorno".