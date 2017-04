"Bello Figo candidato sindaco di Parma": la bufala corre sul web

"E' ufficiale" , scrivono gli autori. "E' ufficiale", rilancia chi abbocca e condivide. La bufala elettorale che corre sul web ha di nuovo protagonista - suo malgrado - il rapper Bello Figo, che qualcuno dà per certo come il candidato sindaco del Pd. Ufficiale, appunto. Ma gli autori della fake news non si sono accontentati di postare sui social qualcosa di fasullo: hanno attribuito anche una falsa fonte, con un fotomontaggio in cui si richiama il sito italiaunita.org, che è in realtà il sito degli italo-americani di Boston.