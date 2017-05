Facebook: Zuckerberg promette controlli più rapidi sui video

Mark Zuckerberg si impegna a controlli più rapidi e stringenti sui video pubblicati su Facebook, anche aggiungendo 3mila revisori al team di controllo, dopo le polemiche dei giorni scorsi sulle morti in diretta. «Nelle ultime settimane abbiamo visto su Facebook persone fare del male a se stessi e ad altri, sia Live che in video pubblicati successivamente. E’ straziante e ho riflettuto a lungo su come possiamo fare meglio per la nostra comunità», spiega in un post.