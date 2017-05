WhatsApp bloccato in molte aree del mondo

Blackout per WhatsApp. Nel giorno della trimestrale di Facebook, la popolare piattaforma di messaggistica si blocca in molte aree del mondo, dall’India agli Stati Uniti, Italia compresa. Il servizio riprende dopo alcune ore, con la società al lavoro per cercare la causa del blocco.

WhatsApp si scusa per disagio, ha interessato tutto il mondo

«Ci scusiamo per il disagio": così un portavoce di WhatsApp dopo il blocco del servizio di ieri sera. La popolare chat è stata offline anche in Italia a partire dalle 22:30, poi il servizio è ripreso dopo qualche ora. Al di là delle scuse non si conoscono le cause del disservizio che, spiega il portavoce della società, «ha interessato utenti in tutte le parti del mondo per poche ore, abbiamo risolto il problema».

Il blackout ha riguardato sia i sistemi operativi per dispositivi mobili di Apple sia di Google sia di Microsoft, impedendo di inviare o ricevere messaggi o chiamate. Purtroppo, per gli utenti che cercavano spiegazioni, non è stato possibile capire cosa stava accadendo dai profili Twitter di WhatsApp che non sono aggiornati: l’ultimo tweet sull'account principale risale ad agosto 2016.

L’ultimo blackout importante della chat è stato nel febbraio 2014, subito dopo l’acquisizione da parte di Facebook, per problemi al server. Qualche mese dopo, a giugno, un altro disservizio ma di entità minore.