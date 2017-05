Su WhatsApp volano le videochiamate, 55 milioni al giorno

A circa sei mesi dall’esordio, volano le videochiamate su WhatsApp, che proprio pochi giorni fa ha registrato un blackout globale: gli utenti, 1,2 miliardi nel mondo, ogni giorno ne fanno 55 milioni e trascorrono oltre 340 milioni di minuti impegnati con la funzione. L’India è al top per l’utilizzo delle videochiamate con 50 milioni di minuti al giorno. I dati, riporta il sito Indian Express, sono stati annunciati dalla compagnia.

E WhatsApp, di proprietà di Facebook, spinge ancora sulla funzione: da poco ha aggiornato la sua app per Android riservando all’icona delle videochiamate una maggiore visibilità, mentre tra le novità attese c'è un’interfaccia semplificata proprio per le chiamate, video e non. In arrivo sulla chat anche la possibilità di mettere in evidenza i contatti più importanti fissando «in alto» le chat con loro in modo che siano accessibili al primo colpo d’occhio.