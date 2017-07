Calcio (virtuale): Reggiana scudetto 2480. E per 30 anni

C'è chi ci scherza tra i tifosi gialloblù-crociati: "Almeno qualcosa vincono". Parma in B, Reggiana ancora in C, due derby vinti per i crociati. I tifosi gongolano. Ma, per così dire, a mettere paura ci pensano due 30enni di Pavia che...playstation alla mano dicono: La Reggiana sarà campione d’Italia, scudettata addirittura per oltre 30 anni consecutivi. Quando? Il primo trionfo nel 2480. E' un gioco. Questi due due trentenni di Pavia da ben 14 anni giocano lo stesso campionato a Premier Manager, un videogame venduto in Europa nel 1999 per Nintendo 64 e Playstation. La loro pagina Facebook conta oltre 14mila follower. L’ultimo festeggiamento sabato 8 luglio, con tanto di mega schermo e fuochi d’artificio, organizzato nel giardino di casa: festa per salutare il campionato 3000. Lo scopo era di arrivare alla stagione 2999/3000. E, come in "Ritorno al Futuro", ne hanno davvero viste di tutti i colori, verdetti e risultati inimmaginabili. I campioni (immaginari) sono Elio Bergkamp e Samassi Pane. Esiste perfino un libro delle statistiche curato nei minimi dettagli, con marcatori e squadre vincitrici delle massime competizioni nazionali e internazionali dal 1999 al 3.000. Si diceva che la Reggiana "vincerà" 30 scudetti consecutivi e il Monza è capace di battere la Juventus a Torino 12-0. “Abbiamo iniziato a giocare nel 2003 quando tornavamo da scuola – spiega uno dei due giocatori – perché il gioco ci piaceva. All’inizio eravamo in quattro, poi dopo due ore siamo rimasti in due e abbiamo proseguito fino a oggi. Dopo il 2480 il gioco è impazzito e ha iniziato a non avere più senso, perché le squadre non potevano più vincere in casa. da qui l'idea di proseguire fino al 3.000”.