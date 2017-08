L'autista no vax e la volgarità sull'autobus di linea (e sui social)

C'è chi in passato ha scritto «onore al Duce», chi «vaff..» o «welcome Raggi» nel giorno della sua elezione a sindaco. Questa volta l’autista dell’Atac che stamani, come i suoi colleghi prima, ha acceso il display dell’autobus che stava guidando e al posto del numero ha messo la sua 'privatà scritta, ha scelto l’attualità con un bel po di volgarità: "Vaccinati sto c...". E poi, non pago, ha fotografato il «suo» bus e ha postato l’immagine sulla pagina Fb no vax "Genitori e bambini liberi e sani - popolo unico", con una certa fierezza.

L’azione dell’autista ha provocato parecchie reazioni sui social network, ma soprattutto quella dell’Atac, il colosso in crisi dei trasporti pubblici della Capitale, che annuncia: «Al termine dei necessari approfondimenti, l’azienda prenderà ogni provvedimento non solo a carico del conducente, ma anche di eventuali altri responsabili, che col proprio comportamento avessero favorito, in qualsiasi modo, la grave e inaccettabile violazione dei regolamenti aziendali e conseguente danno all’immagine della società».

E se in Rete i pareri si scontrano tra favorevoli e contrari, soprattutto sull'uso privato di un mezzo pubblico, dal Pd si levano le voci di Michele Anzaldi e Stefano Pedica per chiedere punizioni esemplari. «E' inaccettabile che il display di un autobus venga usato per fare campagna contro i vaccini - dice Pedica - non ci sono giustificazioni per chi compie un gesto del genere, per di più mentre dovrebbe pensare a lavorare. E poi ricordiamo che sui vaccini non si scherza». Anzaldi è ancora più diretto: «E' giusto? E’ sopportabile ma soprattutto è corretto non punire in maniera esemplare l’autista dell’Atac? Si può assistere inermi ad un comportamento simile? La sindaca Raggi continuerà a comportarsi in maniera equivoca, si tratti dei vaccini, delle occupazioni, di Atac o degli altri servizi, o manderà un segnale inequivocabile, almeno stavolta?».