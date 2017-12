Francesca Romana Barberini cucina... il suo nuovo sito

Semplice, diretto e fatto con stile. Proprio come la “padrona di casa”. E' il nuovo sito di Francesca Romana Barberini, la conduttrice e autrice di programmi tv legati al mondo della cucina, lanciato in questi giorni: www.francescabarberini.net. Non una semplice rassegna delle tante attività portate avanti quotidianamente dalla Barberini ma un portale, ricco di contenuti e spunti per tutti, strutturato attraverso una home page che raccoglie articoli e approfondimenti e che conduce a tre sezioni: “I miei consigli”, “Le mie ricette” e “Per saperne di più”.

Il nuovo spazio online presenta anche le attività in tv, in radio, in campo editoriale e la partecipazione agli eventi di Francesca. In sostanza vuole essere una vera e propria integrazione ai canali social (Instagram, Twitter e Facebook in modo particolare) che la stessa Barberini tiene animati con costanza.

«Sono molto affezionata al mio pubblico - commenta la Barberini in un comunicato - e amo dialogare con loro! Fino ad oggi ho riservato solo ai miei profili social questa funzione, ma con il mio team abbiamo pensato di allargarlo anche al sito web, trasformandolo da pagina statica a un vero proprio strumento di connessione e dialogo!».



Chi è Francesca Romana Barberini

Francesca Romana Barberini è una conduttrice e autrice di programmi enogastronomici di successo, foodwriter e consulente in comunicazione, nota al pubblico e agli addetti ai lavori per la passione, la serietà e la competenza con cui tratta l’argomento. Sempre con il sorriso. Ha una laurea in economia con tesi sulla TV (Luiss), un corso master in turismo enogastronomico (SDA Bocconi) e un diploma come assaggiatrice di olio e di vino. Vive nella campagna romana, nell’azienda agricola dove è nata e cresciuta, con i suoi figli Tommaso e Giacomo. Qui produce anche olio extravergine di oliva. Conduce tutti giorni Alice Club su Alice TV (canale 221 DT, 51 TVSat, 809 Sky), programma quotidiano dedicato al mondo dell’enogastronomia, dove, da padrona di casa, invita cuochi, produttori e appassionati che condividono la passione della buona tavola. Inoltre è protagonista del programma radiofonico Segreti in Tavola, on air tutti i giorni su Dimensione Suono 2 Soft.