"Clistere disintossicante": polemica per i consigli del blog di Gwyneth Paltrow

Il blog di Gwyneth Paltrow dà consigli "salutisti" alquanto strambe e sui media americani e britannici scoppia la polemica. Fra i consigli di "Goop", sito dell'attrice di Hollywood: un clistere disintossicante a base di caffè, da praticare con uno strumento che costa 135 dollari. Una pratica che, va detto, in realtà può mettere a rischio la salute.

Per questo il "suggerimento" fa discutere. E non è la prima volta, riguardo ai contenuti di "Goop". Il quotidiano britannico The Guardian, ad esempio, pubblica un articolo senza troppi giri di parole: "Non ascoltate Gwyneth Paltrow. Tenete il vostro caffè lontano dal vostro retto". Il Washington Post riporta un intervento di National Institutes of Health, che sottolinea come non ci siano prove dei presunti poteri disintossicanti di pratiche del genere.