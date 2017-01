Balzo dei prezzi a dicembre, Parma ancora sopra la media: "pesano" i carburanti

Il tasso di inflazione a dicembre 2016 è aumentato, sia a livello nazionale sia a Parma.

I prezzi al consumo in Italia, secondo i dati provvisori dell’Istat, sono cresciuti dello 0,5% rispetto a dicembre 2015 (variazione tendenziale). Si è trattato dell’aumento maggiore da due anni e mezzo a partire da maggio del 2014 (quando l’incremento era stato sempre dello 0,5%), anche se si è rivelato insufficiente a risollevare il risultato dell’intero anno. Il 2016, quindi, nel suo complesso è stato contraddistinto dalla deflazione (cioè la tendenza alla diminuzione dei prezzi), per la prima volta da 57 anni: nel 1959 i prezzi scesero dello 0,4%, nel 2016 hanno segnato una variazione negativa dello 0,1%.

Rispetto a novembre 2016 (variazione congiunturale) l’indice dei prezzi è cresciuto dello 0,4% a livello nazionale.

La ripresa dell’inflazione a dicembre è dovuta principalmente alle accelerazioni della crescita dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+2,6%, da +0,9% di novembre), degli energetici non regolamentati (+2,4%, da +0,3% di novembre) e degli alimentari non lavorati (+1,8%, era +0,2% il mese precedente).

A Parma il tasso d'inflazione è superiore alla media nazionale, cosa accaduta spesso nel corso del 2016. Rispetto a un anno fa, l'inflazione in città segna +0,9% a dicembre; rispetto al mese precedente (novembre 2016) i prezzi aumentano in media dello 0,7%. Anche a Parma l'andamento dell'inflazione è trainato dai rialzi dei prezzi medi nel settore Trasporti (+2,6% annuo): i prezzi medi della benzina aumentano del 4,9%, +4,7% il diesel, - 1,5% gli altri carburanti. Gli alimentari (+0,9% tendenziale) sembrano "pesare" meno rispetto ad abbigliamento/calzature, servizi ricettivi/ristorazione e alcolici/tabacchi.





I prezzi che aumentano di più a Parma

Trasporti: +2,6% annuo

Abbigliamento e calzature: +2,4%

Servizi ricettivi e di ristorazione: +2,2%



I prezzi che scendono di più a Parma

Comunicazioni: - 3,2% annuo

Abitazione, acqua, energia elettrica e altri combustibili: - 2,4%

Istruzione: - 1,4%



Curiosità

Gioiellerie: +10,6% annuo

Servizi di rilegatura e e-book in download: - 13,4% annuo

Spese condominiali: - 9% annuo





A Parma i prezzi medi sono rilevati dal Comune.

L'inflazione a dicembre: dagli alimentari alle gioiellerie, tutti i prezzi a Parma (allegato scaricabile in formato pdf)