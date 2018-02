Inflazione: Parma sopra la media nazionale, più "pesanti" le spese per la casa

Il tasso di inflazione a Parma supera quello nazionale. Nel mese di gennaio l'inflazione tendenziale (la variazione dei prezzi rispetto a gennaio 2017) è 1,5% a Parma, contro lo 0,8% nazionale. L'inflazione congiunturale (l'aumento dei prezzi rispetto al mese precedente) è 0,4% a Parma; l'inflazione mensile in Italia è 0,2 per cento.

I prezzi che aumentano di più a Parma

Abitazione, acqua, energia elettrica e altri combustibili: +5,4% annuo (e +1,9% mensile)

Bevande alcoliche e tabacchi: +2,4% annuo

Servizi ricettivi e di ristorazione: +2,2% annuo



I prezzi che scendono di più a Parma

Istruzione: - 14,8% annuo

Comunicazioni: - 1,3% annuo

Trasporti: - 1,8% mensile



Per quanto riguarda il comparto "Abitazione, acqua, energia elettrica e altri combustibili" si nota l'aumento del 10,3% annuo delle spese condominiali (stabili rispetto a dicembre), l'energia elettrica (+8,1%), il gas di città e il gas naturale (+8,7%), gli idrocarburi liquidi (+8,2%), il gasolio per riscaldamento (+5,3% annuo).

I prezzi medi del settore Trasporti aumentano di 1,7% a livello annuale, ma rispetto a dicembre calano di 1,8%. Guardando ai soli carburanti, il diesel costa il 3,5% in più rispetto a un anno fa, la benzina +1,8% e gli altri carburanti +10,8%.

In aumento anche i prezzi medi di Alimentari e bevande analcoliche (+1,5% annuo e +1,4% rispetto a dicembre 2017) e Abbigliamento-calzature (+1,6% annuo). Sul dato del comparto Istruzione incide il calo dei prezzi della voce Istruzione universitaria.





Tutti i prezzi a Parma nel mese di gennaio 2018 (fonte: Comune di Parma)