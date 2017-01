Iren, sindacati sul piede di guerra: "A Parma l'azienda è irriconoscibile"

Iren, continua la protesta dei sindacati dopo l'annuncio della multiutility di voler armonizzare i trattamenti per tutti i dipendenti del gruppo. Sono attivi infatti oltre 200 accordi integrativi aziendali. Il gruppo Iren punta a «contemperare le esigenze del Gruppo e quelle del proprio personale per realizzare pienamente gli obiettivi del piano industriale». Oggi è prevista una protesta a Reggio Emilia, davanti al municipio.

Secondo un comunicato della Rsu Iren, "l’intento aziendale di “stimolare un costruttivo confronto” cancellando 50 anni di accordi aziendali è un insulto ai rappresentanti dei lavoratori. E rende impossibile nell’arco di pochi mesi fare sintesi degli argomenti della precedente contrattazione e ricostruire ex-novo la contrattualistica aziendale".

Il gruppo Iren si allarga, così - dicono i rappresentanti dei lavoratori - "in questo modo il perimetro cambia in continuazione: nuove società entrano nel gruppo; attività che per i primi amministratori erano “irrilevanti” oggi sono “strategiche”; l’ambito territoriale di competenza è talmente frazionato e variegato che a volte occorre prendere l’atlante per capire dove è l’ultimo Comune che è stato acquisito. Siamo un gruppo di oltre 6mila dipendenti destinato a crescere. E’ fisiologico che ogni realtà societaria e/o territoriale abbia i propri accordi sindacali, la propria contrattazione per ambito".

Ad esempio, a Parma "questa azienda, nata oltre 100 anni fa, già facente parte delle Aziende Municipalizzate, poi Ametag, poi

Amps, poi Enìa e adesso IREN… è oggi irriconoscibile. Nel settore Elettrico e nel settore Gas-Acqua siamo a una vacanza contrattuale che perdura da oltre un anno e che ha portato le Segreterie Nazionali del settore Elettrico ad indire stato di agitazione e una giornata di sciopero".

I rappresentanti dei lavoratori sperano che "qualche azionista" "richiami al rispetto delle controparti qualunque esse siano: lavoratori, OO.SS., clienti e ditte appaltatrici".



PATRIZIA MAESTRI (PD): "RIANNODARE IL DIALOGO". «Iren è un’azienda a partecipazione pubblica nella quale lavorano persone che mettono quotidianamente il proprio lavoro a servizio dei rispettivi territori. E’ necessario che venga riannodato immediatamente il filo del dialogo e del confronto tra l’azienda e le organizzazioni sindacali». Così la deputata Patrizia Maestri (Pd) prende posizione dopo la disdetta dei 200 accordi integrativi dei cinque territori in cui opera il gruppo Iren, che «rischia di annullare - sottolinea - oltre 40 anni di rapporti costruttivi e intese sindacali, legate alle particolarità delle provincie in cui l’azienda opera. La necessità dell’azienda di armonizzare i contratti dei propri dipendenti è comprensibile, ma questo non può essere fatto a spese dei lavoratori e senza l’intesa con le organizzazioni sindacali».

E’ necessario riannodare «il filo del dialogo e del confronto tra l’azienda e le organizzazioni sindacali per giungere, nel reciproco interesse - precisa la deputata Pd - ad una rinnovata intesa che tenga conto delle necessità di un’azienda in forte crescita ma anche dei lavoratori che ne costituiscono la spina dorsale. Come parlamentari faremo la nostra parte. Ma è anzitutto dai soci pubblici di Iren, a partire dal Comune di Parma, che spero arrivi una forte presa di posizione».