Iniziano oggi, giovedì 5 gennaio, i saldi invernali a Parma e in tutta l'Emilia-Romagna: per i successivi 60 giorni si potranno acquistare nei negozi capi d’abbigliamento, calzature e numerosi altri prodotti a prezzi scontati.

L’Osservatorio economico di Confesercenti Emilia-Romagna stima una spesa media di 170 euro a persona, che possono tradursi in 757 milioni di euro di vendite complessive nella regione.