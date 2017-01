21 nuove offerte per trovare un lavoro

Ogni nuovo anno porta con sé i buoni propositi. Se tra i vostri c’è quello di trovare un impiego, di fare nuove esperienze professionali e di trovare il lavoro che state cecando, allora vi torneranno utili gli annunci di oggi. Dalle due bacheche dell’Informagiovani di via Melloni, ne abbiamo raccolti 21. Pochi ma buoni, come si dice. Perché se è vero che gran parte delle aziende e delle agenzie per il lavoro hanno ripreso l’attività solo ieri e probabilmente ancora non c’è stato il tempo sufficiente per riavviare la ricerca del personale, è vero anche per il mercato del lavoro i primi mesi dell’anno sono i periodi migliori, quelli in cui si gettano le basi per i prossimi 12 mesi, in cui si fanno progetti e si guarda al futuro più prossimo.

Alcuni esempi:

Per azienda cliente agenzia ricerca portieri disponibili h 24. Si richiede buona conoscenza del pacchetto Office, disponibilità a un contratto di due anni con retribuzione 930 euro lordi più maggiorazioni. Gradita conoscenza dell’inglese. Zona di lavoro: Parma città e prima periferia.

Cercasi commessa/o, motivata/o, per negozio alimentare in zona San Leonardo.

Azienda, seleziona per ampliamento del proprio organico un disegnatore e progettista Cad/3d, per la realizzazione di progetti per stand, eventi e negozi. Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: conoscenza della lingua inglese, ottime doti relazionali, propensione alla crescita professionale, ambizione e ottime capacità di team working. Si richiede disponibilità immediata.

Studio Legale a Parma cerca avvocati abilitati per collaborazione a tempo pieno retribuita.