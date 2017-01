Gli stipendi più alti: Parma al quinto posto in Italia

Dove sono gli stipendi più alti in Italia? A Milano. Ma sembra che Parma non se la passi male: è la quinta provincia in Italia, con stipendi medi superiori ai 31mila euro lordi.

I dati sono riferiti al 2016 e sono stati raccolti da Geography Index. La regione in cui si guadagna di più è la Lombardia: 31.542 euro lordi all'anno, in media. Seguono il Trentino-Alto Adige (30.721 euro), l'Emilia-Romagna (30.240 euro) e la Valle d'Aosta (29.920 euro).

E se la Lombardia è al vertice fra le regioni, fra le province svetta Milano: si guadagna in media 34.414 euro lordi all'anno. Sul podio anche Bolzano (32.449 euro) e Monza-Brianza (31.874). Al quarto posto si trova Genova, con 31.477 euro. E al quinto posto c'è la provincia di Parma, dove secondo la rilevazione lo stipendio medio è di 31.311 euro lordi annui.

Poco sotto Parma ci sono Ravenna (31.005 euro) e Reggio Emilia (30.947 euro).

Le province con gli stipendi più alti: dati in formato pdf



(grafico di Truenumbers.it su dati Geography Index)