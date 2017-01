Reddito pro capite: Parma al quarto posto in Emilia-Romagna

Bologna è la seconda città più ricca dopo Milano, mentre l’Emilia-Romagna si piazza al terzo posto. Sono questi alcuni dei risultati della 23° edizione dell’Osservatorio Findomestic Banca. Il capoluogo emiliano ha registrato nel 2016 un reddito pro capite di 25.333 euro, in aumento rispetto al 2015, secondo solamente alla città lombarda. Dopo Bologna, nella classifica regionale, si colloca la provincia di Forlì-Cesena, 7° posto nazionale con 23.137 euro, seguita da Modena (22.345), Parma (22.138 euro pro capite, al quarto posto nella "classifica" regionale), Piacenza (21.583), Ravenna (21.004), Reggio Emilia (20.792), Rimini (19.422) e Ferrara (19.243). La particolarità dell’Emilia-Romagna, spiega Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic, sta nel fatto che «tutte le sue province hanno un dato superiore alla media nazionale, che è di 18.000 euro».



Il reddito pro capite dell’intera Emilia-Romagna cresce invece del 2,6% (la media nazionale è del 2,4%), con un valore di 22.251 euro per abitante. E’ terza, dietro a Trentino Alto Adige e Lombardia. L’Emilia-Romagna è anche la regione che, insieme alla Lombardia, ha visto una maggiore crescita del Pil nel 2016 con un incremento dell’1% contro lo 0,7% di media nazionale.

In crescita, secondo l’indagine, è anche la spesa per acquistare beni durevoli come auto (+11,7% di macchine nuove, +4,5% di veicoli usati e +15,8% di moto), mobili (+1,8%), elettrodomestici (+4%) e prodotti informatici (+1,6%).



Una parte dell’indagine svolta da Findomestic riguarda anche la sostenibilità. Dai dati raccolti risulta che sette consumatori su dieci sono disposti a pagare di più il servizio di un’azienda che investe sulla sostenibilità, valore di riferimento per il 97% delle aziende. I settori più virtuosi in questo campo sono quelli alimentare, energetico e automobilistico. La maglia nera va invece al ramo bancario, dei trasporti e dell’abbigliamento.