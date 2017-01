La solignanese Giulia De Napoli vince 85mila euro all'«eredità»

L’«Eredità»? Vale 85mila euro. Giulia De Napoli, campionessa in carica per la terza serata consecutiva si è aggiudicata 85mila euro nella prova finale della celebre trasmissione in onda su Rai Uno condotta da Fabrizio Frizzi. Giulia, dopo aver superato nella prova decisiva, Leandro, si è sottoposta prima alla prova della «ghigliottina» e poi al quiz finale. La parola chiave, «salone», è stata indovinata senza troppi indugi. La puntata, che ha tenuto con il fiato sospeso i solignanesi, si è conclusa con il brindisi finale, la gioia incontenibile di Giulia, la sua famiglia ed il fidanzato che hanno seguito la puntata dagli studi Rai. Questa sera nuova sfida con il quiz. v.stra.