Fiamme in un'abitazione a Soragna ieri sera. Per cause da accertare, è divampato un incendio in un appartamento di una palazzina in via Gramsci, attorno alle 22,50. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, da Fidenza e da Parma (sul posto fino alle 2,30) e il personale del 118, che ha portato al Maggiore tre persone: una è in gravi condizioni.