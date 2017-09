Soragna, il Consiglio mette al bando l'ideologia comunista

Il consiglio comunale di Soragna ha approvato una mozione presentata da Maria Pia Piroli della Lega Nord a favore della messa al bando dell’ideologia comunista.

«Il documento è stato approvato grazie a sei sì contro quattro no» puntualizza Piroli all’indomani della riunione del consiglio comunale di martedì, prima di chiarire le motivazioni che l’hanno portata a presentare la mozione contro il comunismo.

«Se mettiamo al bando il fascismo ed il nazifascismo, come è stato deciso dalla legge Fiano - dichiara -, allora bisogna condannare anche un’ideologia che ha provocato milioni di morti. Per rendersene conto basta pensare al caso degli Khmer rossi in Cambogia o alla dittatura ancora alla guida della Corea del Nord».

Commentando la legge Fiano, recentemente approvata alla Camera, la consigliera leghista sostiene che «si tratta di una legge inutile, in quanto i padri costituenti hanno già scritto la Costituzione sulla base della lotta al fascismo». Quello che più infastidisce l’esponente del Carroccio è il «doppiopesismo» quando si tratta di giudicare le ideologie di estrema destra e di estrema sinistra. «Il doppiopesismo applicato alla storia non aiuta certo a diffondere la pace fra i popoli - afferma -. La bontà e la cattiveria esistono tanto a destra quanto a sinistra, motivo per cui non mi piace quel revisionismo storico per cui i buoni sarebbero solo da una parte».

Il testo della mozione esprime in modo ancora più netto la condanna all’ideologia comunista, nel momento in cui afferma che «il partito comunista ha cagionato la morte di oltre cento milioni di persone sotto il simbolo falce e martello» e che «ancora oggi il partito comunista in molti Paesi del mondo è sinonimo di feroci dittature o deboli democrazie».

Alla luce di queste considerazioni, la mozione impegna il sindaco ad «avanzare presso il Governo la richiesta di perseguire penalmente con pene severe chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito comunista, ovvero le relative ideologie, specificando che il comportamento è punibile anche se commesso solo attraverso la riproduzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità, con pena aumentata se il reato dovesse avvenire per via informatica».P.Dall.