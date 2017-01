Sorbolo, l'Avis chiude per lavori. Per tre mesi donatori a Torrile

SORBOLO

Entrano nel vivo i lavori di ampliamento della sede Avis di Sorbolo. Gli interventi, resisi necessari per l’adeguamento alle disposizioni dell’accreditamento e per riqualificare gli spazi, sono giunti circa al 40% della cantierizzazione complessiva.

Allo stato attuale si può già vedere, in maniera distinta, lo scheletro della futura nuova struttura, ma con l’anno nuovo avranno inizio ulteriori interventi che comporteranno alcune significative variazioni nell’ambito dell’operato dell’Avis di Sorbolo – 900 donatori e circa 1200 donazioni all’anno - e dei servizi garantiti per un periodo attualmente stimato di almeno tre mesi.

«Il punto prelievi – spiega il presidente dell’Avis Sorbolo Umberto Verona – è già stato spostato negli ambulatori del centro servizi. Dal 10 di gennaio il Cup opererà al piano terra della sede municipale storica in piazza Libertà, mentre la guardia medica sarà ospitata all’interno di una struttura provvisoria al fianco della sede della Croce Rossa».

Fin qui le modifiche previste per i servizi tradizionalmente ospitati nella sede Avis. Ma le variazioni riguarderanno anche l’attività dei donatori.

«Visto il cantiere in corso – continua Verona – l’operatività della sede di Sorbolo dovrà essere interrotta. Ma abbiamo studiato un piano alternativo per non far mancare l’apporto dei donatori sorbolesi, si parla di circa 250-300 sacche nell’arco dei tre mesi di chiusura per i lavori».

Ecco dunque che la sezione Avis di Torrile, con sede a San Polo, ha dato la disponibilità per accogliere, con tre sedute dedicate, i donatori sorbolesi nelle giornate del 16 gennaio, 3 febbraio e 23 marzo.

Resta la possibilità di recarsi al centro provinciale di San Pancrazio a Parma tutti i giorni dal lunedì al sabato e la prima e la terza domenica di ogni mese ed inoltre, sempre a San Pancrazio, sarà prevista una seduta festiva esclusiva per i donatori sorbolesi il 22 gennaio.

«Da tempo – sottolinea Verona – c’è la possibilità di prenotare la propria donazione ed invito i donatori sorbolesi a sfruttare pienamente questa possibilità durante i tre mesi di spostamenti per agevolare l’operato sia a San Polo che a San Pancrazio».

I lavori in corso permetteranno all’Avis di Sorbolo di adeguarsi alle normative sull’accreditamento. Una volta concluso l’intervento tutta l’attività relativa alla donazione – accettazione, visita medica, prova dell’emoglobina, donazione e ristoro – saranno allo stesso piano rialzato.

«Lo sforzo economico è importante – sottolinea Verona - Per affrontare la spesa abbiamo potuto contare su una consistente donazione di una cittadina scomparsa e fondamentale è il contributo che arriva dal 5 per mille, un aiuto di cui, insieme ad altre forme di contributo, ci sarà certamente bisogno ancora in futuro. Dovremo sopportare alcuni mesi di disagi, ma avremo una sede Avis proiettata verso il futuro, rispondente a tutti i crismi e che di certo richiederà ancora maggior impegno nella sua gestione».