Ha tentato la truffa dello specchietto a Sorbolo, ma il sorbolese di 72 anni preso di mira non solo non c'è cascato, ma ha annotato il numero di targa e riferito tutto ai carabinieri. I militari sono quindi risaliti all'identità del truffatore, un ventenne di Siracusa incensurato. Per il giovane è scattata la denuncia a piede libero.