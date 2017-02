Focolaio di aviaria in un allevamento di tacchini . Ausl: "Nessun rischio per il consumo di carni avicole"

Un focolaio di aviaria è stato riscontrato in un allevamento di tacchini a Sorbolo, in provincia di Parma. Per evitare ogni possibile rischio di diffusione del virus, è stato disposto, con ordinanza del sindaco, il sequestro dell’allevamento e l’abbattimento - a partire da domani - degli animali.

Parallelamente, per isolare il fenomeno, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha siglato un’ordinanza che dispone l'istituzione delle zone di protezione (ZP) e di zone di sorveglianza (ZS), e l’adozione di una serie di misure. Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, non vi è alcun rischio collegato al consumo di carni avicole. Tutto è partito da un improvviso aumento della mortalità tra gli animali dell’allevamento, dove sono presenti 22.900 tacchini.

Il Servizio veterinario dell’Azienda Usl di Parma è intervenuto: sono stati effettuati gli accertamenti clinici e gli esami di laboratorio previsti, e il Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Padova ha confermato che si tratta del virus dell’influenza aviaria.

Come previsto dalla normativa nazionale e della Comunità europea a tutela della salute pubblica, per scongiurare ogni possibile rischio di diffusione del virus ad altre aziende avicole, è stato disposto, con ordinanza del sindaco di Sorbolo, il sequestro dell’allevamento e l’abbattimento degli animali: si inizierà domani, sabato 4 febbraio, e si concluderà all’inizio della settimana prossima.

La Regione Emilia-Romagna ha disposto, attraverso l’ordinanza firmata dal presidente Bonaccini, tutte le misure necessarie per isolare il fenomeno, e l’Azienda Usl di Parma sta attivando i protocolli operativi per prevenire e contrastare la diffusione del virus. Oltre all’istituzione di zone di protezione e sorveglianza nel territorio dove si trova l’allevamento (con censimento di tutti gli allevamenti e degli animali presenti, prelievi, accertamenti clinici e campionamenti da parte dei veterinari e controlli straordinari, divieto di movimentazioni di volatili e prodotti), l’ordinanza prevede anche misure da applicare in tutto il territorio regionale.

Nello specifico, è sospeso l’utilizzo, nell’attività venatoria, di uccelli acquatici come richiami vivi. Inoltre, deve essere mantenuta una netta separazione tra il pollame domestico e quello selvatico, sia a livello commerciale (per le aziende che vendono animali e prodotti) che rurale (chi alleva per sè). In particolare, gli animali presenti negli allevamenti all’aperto devono essere tenuti all’interno di capannoni. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le aree di alimentazione e abbeveraggio del pollame non devono essere accessibili ai volatili selvatici. Su tutto il territorio regionale è vietato lo svolgimento di fiere, mostre e mercati con avicoli.