Sorbolo, "quei ragazzini che fingono di finire sotto le auto"

L'allarme lo lancia ancora una volta il sindaco Nicola Cesari via social (e non solo). "A Sorbolo è nata una nuova disciplina, il "Mi butto in mezzo alla strada e faccio finta di farmi investire sotto la tua auto", scrive Cesari.

Dalle segnalazioni arrivate da automobilisti, pare che siano ormai tre o quattro volte che un paio di ragazzini di 13-14 anni escono a sorpresa in strada e fingono di rischiare un investimento. Con grande spavento da parte dei conducenti e rischi che sono ovviamente immaginabili.

"Stiamo cercando di risalire ai responsabili: lo facciamo solo per evitare l'irreparabile. Le tre segnalazioni hanno già dato un importante indizio. Risalendo al responsabile provvederemo a segnalarlo ai genitori affinché intervengano loro stessi per evitare il peggio". L'invito è a inviare segnalazione di altri episodi.

Pare che le zone preferite siano il centro sportivo e il centro del paese.