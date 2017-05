Sorbolo, non solo parkour. "Ora fingono di finire sotto le auto"

L'allarme lo lancia ancora una volta il sindaco Nicola Cesari via social (e non solo). Dopo le immagini di adolescenti alle prese con il parkour, evidentemente qualche ragazzino ha trovato altri modi per rischiare di fare male a se stesso e agli altri. "A Sorbolo è nata una nuova disciplina, il "Mi butto in mezzo alla strada e faccio finta di farmi investire sotto la tua auto", scrive Cesari.

Dalle segnalazioni arrivate da automobilisti, pare che siano ormai tre o quattro volte che un paio di ragazzini di 13-14 anni escono a sorpresa in strada e fingono di rischiare un investimento. Con grande spavento da parte dei conducenti e rischi che sono ovviamente immaginabili.

"Stiamo cercando di risalire ai responsabili: lo facciamo solo per evitare l'irreparabile. Le tre segnalazioni hanno già dato un importante indizio. Risalendo al responsabile provvederemo a segnalarlo ai genitori affinché intervengano loro stessi per evitare il peggio". L'invito è a inviare segnalazione di altri episodi.

Pare che le zone preferite siano il centro sportivo e il centro del paese.