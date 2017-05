L'allarme l'ha lanciato il capotereno, che si è trovato davanti un gruppetto di ragazzini di circa 13-14 anni che ha finto di buttarsi sui binari della stazione di Sorbolo, dove stava passando il treno. "Probabilmente è lo stesso che nei giorni scorsi ha fatto lo stesso con le auto in centro paese e dal campo sportivo - fa sapere il sindaco Nicola Cesari - E se lo facciamo sapere è per mettere al corrente le famiglie affinché si interessino del problema che potenzialmente può vedere coinvolti i propri figli!

Gli indizi riconducono sempre alla stessa annata 2003/2004. Le segnalazioni saranno utili ancora una volta per evitare il peggio prima che accada".