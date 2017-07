Cesari: «Novità per il mercato: da settembre andrà in via Gruppini»

Il mercato collocato tutto lungo via Gruppini e l’introduzione del senso unico in alcune strade del centro per migliorare la viabilità e recuperare una trentina di posti auto. È questa una delle prime proposte messe sul tavolo dal sindaco Nicola Cesari alla presentazione del Progetto urbano strategico, il piano con il quale l’amministrazione intende disegnare la Sorbolo del futuro, avvalendosi della collaborazione del professor Dario Costi e dell’architetto Alessandro Massera, ma soprattutto coinvolgendo i cittadini in una serie di incontri tematici che saranno proposti da settembre. Tra i tanti progetti, il sindaco ha parlato anche della possibilità di spostare - già da settembre - il mercato del mercoledì interamente in via Gruppini, mentre nel centro del paese è al vaglio, sempre con sperimentazione da settembre, l’introduzione di un senso unico che coinvolgerebbe via 25 Aprile dalla rotatoria sino all’incrocio con via Santi Faustino e Giovita, la stessa via Santi Faustino e Giovita e poi dall’incrocio di quest’ultima con via Gramsci sino alla piazza. «Per lo spostamento del mercato - ha spiegato Cesari - si era tenuta una prima riunione con i rappresentanti degli ambulanti e dei commercianti nella quale la prima ipotesi era stata quella di trasferire tutto in via Gramsci. Proprio il confronto con ambulanti, commercianti e tanti cittadini ci ha permesso di capire che quella soluzione non sarebbe stata ottimale sotto il profilo della sicurezza, vista la necessità di lasciare accessibili via Santi Faustino e Giovita e viale delle Rimembranze. Così, anche nell’ambito delle riflessioni del Progetto urbano strategico, si è pensato di riportare il mercato in via Gruppini, come un tempo. Questa soluzione è maggiormente sicura, si sviluppa tutta su un asse nel quale sono presenti anche numerosi altri servizi: dal centro civico, al centro servizi comunale, Avis, Croce rossa ed impianti sportivi. Tra l’altro in via Gruppini sarebbe interessato dalla presenza del mercato un numero minore di abitazioni, molte delle quali servite anche da strade secondarie. A breve convocheremo ambulanti e commercianti per mostrare i dettagli del progetto. Come sempre accade non tutti saranno d’accordo, ma noi abbiamo messo al primo posto la sicurezza. Dello spostamento abbiamo parlato con molti cittadini che, con la collocazione attuale del mercato, devono affrontare disagi anche solo per entrare ed uscire da casa in auto».

Anche l’idea del senso unico è stata portata avanti dopo un confronto con i commercianti. «Inizialmente si era pensato di prevederlo solo in via 25 Aprile come richiesto da un sondaggio di Ascom - ha spiegato ancora Cesari -, ma poi si è pensato di estenderlo anche in via Gramsci con l’intento di mettere in sicurezza l’incrocio con via Santi Faustino e Giovita e viale delle Rimembranze. In questo modo dovremmo recuperare una trentina di parcheggi complessivi collocando i posti auto a lisca di pesce, all’incirca la metà di quelli che un tempo c’erano in piazza. Migliorerebbe sensibilmente l’accessibilità e la fruibilità del centro».

Tutte queste soluzioni saranno sperimentate a settembre. «In quel periodo, e non ad agosto come prospettato in un primo momento a causa di lungaggini burocratiche, partiranno gli asfalti in via Gramsci, specie nel tratto più ammalorato tra il semaforo e l’incrocio con via Santi Faustino e Giovita e viale delle Rimembranze. Nell’ultimo tratto partirà la sperimentazione del senso unico: qualora funzionasse si potrebbe pensare ad una riqualificazione urbanistica anche di quel tratto». Ci sono altri due cambiamenti che l’amministrazione sta valutando: «In fondo a via Pellico si potrebbero disporre i parcheggi in un grande cerchio creando così una sorta di rotatoria a senso unico per agevolare ingresso ed uscita dalla scuola elementare, alle medie valutiamo l’ipotesi della collocazione di alcuni spartitraffico per evitare la sosta di auto nell’area del bus e, in generale per contrastare il parcheggio selvaggio».