Incidente a Sorbolo, in via Mantova, attorno alle 9: sono coinvolte due auto, una è ribaltata. Sono intervenuti il personale del 118 (due ambulanze e un'automedica), i vigili del fuoco e i carabinieri. Feriti un giovane e una donna.

Il sindaco Nicola Cesari ha segnalato su Facebook: "Incidente su via MANTOVA all'altezza del consorzio, alle porte di sorbolo, con macchina ribaltata, direzione Reggio. Passare da via del bosco o Casaltone".