Da settembre nuovi sensi unici e mercato in via Gruppini

«Un nuovo assetto della viabilità con l’introduzione del senso unico in alcune vie, da sperimentare per alcuni mesi, per rendere più vivibile il centro del paese e recuperare 21 posti auto» per il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari. «Una rivoluzione discutibile che modifica abitudini consolidate quando, magari, basterebbe prevedere un maggior controllo nei parcheggi che prevedono l’esposizione del disco orario», per il consigliere di opposizione Angela Zanichelli.

C’è stato un aspro dibattito tra maggioranza e minoranza durante il consiglio dell’Unione sulla proposta, da parte dell’amministrazione di Sorbolo, di rivedere la circolazione nel centro del paese.

Nei giorni scorsi, durante la presentazione del Progetto urbano strategico, il sindaco Cesari aveva annunciato l’intenzione di collocare da settembre tutto il mercato in via Gruppini e, soprattutto, di voler sperimentare sempre da settembre e dopo un confronto con i commercianti, l’introduzione di un senso unico che coinvolgerà via 25 Aprile dalla rotatoria sino all’incrocio con via Santi Faustino e Giovita, la stessa via Santi Faustino e Giovita e poi dall’incrocio di quest’ultima con via Gramsci sino alla piazza.

«L’impatto della nuova viabilità proposta dall’amministrazione in paese – dice Zanichelli – sarebbe molto forte. Si andrebbe a sovvertire un flusso di traffico consolidato da anni. Se la motivazione che spinge a fare tutto questo è quella di recuperare nuovi stalli di sosta, una soluzione più efficace sarebbe un maggior controllo del rispetto del disco orario previsto nei parcheggi del centro, vista l’assai sporadica presenza della polizia municipale in paese. Una sperimentazione comporta dei costi. Si dovrebbero adeguare segnaletica orizzontale e verticale per poi, magari, fare un passo indietro dopo sei mesi. Credo sia meglio studiare bene un provvedimento prima di metterlo in atto. Le criticità nel tratto interessato dalla modifica sono più che altro al mattino e nel tardo pomeriggio, ma nel resto della giornata non ci sono grossi problemi».

«La sperimentazione scatterà in concomitanza con i lavori di riasfaltatura di diverse strade del centro in programma per settembre - ribatte il sindaco - Il nuovo assetto è stato discusso con i commercianti di Ascom che si sono detti favorevoli alla variazione ed anche in occasione della recente assemblea pubblica per presentare il Piano urbano strategico non sono emerse critiche dai cittadini. Il progetto non sarà a costo zero ma, vista la concomitanza della riasfaltatura, le spese saranno minimi per sistemare la segnaletica orizzontale e verticale. Nel periodo di sperimentazione, sino alla primavera, potremo valutare gli impatti della nuova viabilità e decidere se mantenerla così o tornare indietro. Noi riteniamo giusto condividere le scelte con la cittadinanza, ragionare insieme dei provvedimenti e valutarne l’efficacia. Al contrario di quello che accadeva in passato quando le scelte venivano imposte dall’alto senza condivisione».