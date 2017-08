Fiamme in discarica a Brescello: notte di lavoro per i vigili del fuoco, odore acre fino a Sorbolo

Dalla scorsa notte i vigili del fuoco reggiani lavorano per spegnere un incendio a Brescello. L'odore acre che si avverte questa mattina a Sorbolo e Mezzani arriva quindi dal Reggiano. E' il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari a segnalarlo ai cittadini attraverso il suo profilo Facebook. Si tratta di un incendio nella discarica di Brescello: le fiamme hanno bruciato materiali vari, come lana di roccia e polistirolo, ma in base ai primi controlli non c'era amianto. I vigili del fuoco reggiani hanno lavorato dall'una e trenta della scorsa notte per 5 ore; si sono avvicendati 6 mezzi arrivati da Reggio Emilia, Sant'Ilario e Guastalla.

Ha scritto Cesari su Facebook:

INFO ODORE ACRE!

Un odore di bruciato e a "folate" si percepisce tra SORBOLO, BRESCELLO, MEZZANI e POVIGLIO a causa di un incendio in località Brescello.

È da questa notte che si sta provvedendo allo spegnimento grazie all'intervento dei vigili del fuoco ed alle autorità preposte.

Le operazioni potrebbero perdurare ancora nel pomeriggio, al momento non sono stati registrati fenomeni degni di allertamento!